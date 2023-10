Cagliari. Alla guida di un’auto rubata e con arnesi per lo scasso: denunciato

Fermato dai carabinieri un 39enne cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Un 39enne cagliaritano è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Cagliari - Villanova e quelli della Sezione Radiomobileper ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’uomo è stato intercettato ieri dai carabinieri in via Genneruxi mentre era alla guida di una Fiat 500X che era stata rubata in mattinata. I militari lo hanno perquisito ed è stato trovato in possesso di strumenti per lo scasso. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.