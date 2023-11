Chanel Totti regala un'Audi R8 GT al fidanzato: "Ma solo per 24 ore"

Di: Redazione Sardegna Live

Un'Audi R8 GT , del valore di 168mila euro , è stata il regalo di Chanel Totti , 16 anni, al fidanzato Cristian Babalus : " Ma solo per 24 ore " ha precisato la figlia del noto ex calciatore Francesco Totti che si è recata alla concessionaria di Gabriele Morabito , conosciuta per noleggiare auto ai vip, ma anche il salone pubblicizzato dagli youtuber "The Borderline" che a Casal Palocco guidavano la Lamborghini che provocò l' incidente in cui morì il piccolo Manuel .

Gabriele Morabito ha girato il video che racconta la scena accaduta venerdì. Chanel Totti aspetta il fidanzato davanti all'auto che potrà guidare per 24 ore. " Sorpresa - dice la 16enne - queste sono tue, solo per 24 ore. Mi raccomando domani la devi riportare. Testa sulle spalle ", dice Morabito al 20enne, che proprio pochi giorni fa discutere di sé per un video nel quale si riprendeva a 150 km/h alla guida di una Lamborghini in autostrada .

Foto: profilo Instagram cristian_babalus