Rissa prima di Fiorentina-Cagliari, 20 Daspo a tifosi rossoblu

Un centinaio di tifosi si fronteggiarono in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato venti daspo nei confronti di altrettanti tifosi cagliaritani identificati dalla Polizia a seguito di una violenta rissa scoppiata non lontano dallo stadio Franchi il 2 ottobre, prima della gara serale Fiorentina- Cagliari. Lo rende noto la Questura spiegando che altri daspo sono già in fase di elaborazione.

I provvedimenti già adottati, elaborati dalla divisione polizia anticrimine di Firenze, hanno dai due ai cinque anni di durata del divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e sono in corso di notifica a tifosi di età compresa tra i 20 e i 56 anni, tutti denunciati per rissa.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra tifoserie della Digos fiorentina, poco prima delle 20 del 2 ottobre un gruppo di circa 40 tifosi del Cagliari avrebbe improvvisato un corteo in viale dei Mille, direzione stadio, scandendo cori contro i supporter viola venendo quindi raggiunti da circa 50 ultras viola.

"A questo punto - riferisce la Questura - un centinaio di persone avrebbe innescato una violentissima rissa", con "colpi di cinghia, lancio di torce luminose e altri oggetti contundenti, tra i quali transenne stradali, carrelli espositori del supermercato, con relative merci esposte e pietre rinvenute in terra". L'intervento delle forze dell'ordine aveva poi posto fine alla rissa. In quell'occasione la Digos ha fermato e identificato una trentina di tifosi cagliaritani, tutti riconducibili per gli investigatori, agli scontri. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altre persone coinvolte a vario titolo nella vicenda del 2 ottobre.