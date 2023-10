Schianto auto-moto: muore una giovane coppia, lei festeggiava il compleanno

Lei è deceduta sul colpo, lui poco dopo l’arrivo in ospedale

Di: Alessandra Leo, foto TgCom 24

Terribile incidente stradale a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove una giovane coppia di fidanzati è morta dopo che la moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un'auto. A riportare la tragica notizia è TgCom24.

La ragazza si chiamava Marika Capacchione e ha perso la vita nel giorno del suo 22esimo compleanno, insieme al fidanzato Pierpaolo De Martino, 26 anni. Lei è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Nel sinistro è coinvolta anche una vettura, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica. La comunità è sconvolta per questa perdita avvenuta in modo così tragico.