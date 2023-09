Green Economy: cosa vuol dire, esempi e strumenti

Un argomento sempre più rilevante e discusso in tutto il mondo, ma cosa vuol dire?

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare maggiormente della cosiddetta green economy. Un argomento sempre più rilevante e discusso in tutto il mondo, ma cosa vuol dire? È un concetto che promuove lo sviluppo sostenibile e il benessere delle persone e del pianeta. Lo fa a 360°, in quanto si concentra sull'utilizzo efficiente ed ecologico delle risorse, riducendo l'impatto ambientale delle attività economiche. Dal fotovoltaico da balcone fino alla salvaguardia dell'ambiente, sono tanti i gesti e le azioni concrete della green economy, di cui diamo un approfondimento utile.

Green economy: principi e concetti chiave

Ci sono molti esempi di green economy già in azione. Dal settore delle energie rinnovabili, come i pannelli solari, alla produzione sostenibile di cibo biologico, sta cambiando il modo in cui facciamo impresa. Per aiutare la transizione verso la green economy, ci sono anche strumenti disponibili, come incentivi fiscali per le imprese che adottano pratiche sostenibili, regolamentazioni ambientali più rigorose e programmi di ricerca e sviluppo delle cosiddette tecnologie pulite. Alla base di tutto, ricordiamo che la green economy si rifà su concetti e principi specifici. Uno di questi è la "crescita verde", che si riferisce a un modello di sviluppo economico che tiene conto della sostenibilità ambientale.

Cosa significa? La crescita verde mira a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. Un altro principio fondamentale della green economy è certamente l'efficienza delle risorse, per evitare a tutti i costi gli sprechi. Facciamo un esempio: possiamo ottimizzarla attraverso l'adozione di tecnologie a basso consumo energetico e l'utilizzo di materiali riciclabili, così da ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche. Ma non è finita qui, perché la green economy abbraccia anche l'equità sociale e l'inclusione. Lo sviluppo economico, infatti, dovrebbe offrire benefici per tutte le persone, riducendo le disuguaglianze e garantendo l'accesso a opportunità e servizi.

I benefici della green economy

La transizione verso la green economy, di fatto, presenta numerosi benefici, per l'ambiente e non solo. Da un lato, riducendo l'impatto ambientale delle attività economiche, è possibile preservare e ripristinare gli ecosistemi, proteggendo la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. Dall'altro, però, dobbiamo anche considerare che crea nuove opportunità di lavoro e stimola l'innovazione tecnologica, in quanto settori come quelli delle energie rinnovabili hanno un grande potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e crescita economica. Ma è fondamentale comprendere che un approccio diverso verso l'ambiente migliora persino la salute e il benessere delle persone, perché, riducendo l'inquinamento atmosferico e promuovendo pratiche agricole sostenibili, è possibile migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua.

Alcuni esempi di green economy

Tra gli esempi di green economy non possiamo non parlare del settore delle energie rinnovabili. Paesi come la Germania e la Danimarca hanno investito in modo importante nelle energie rinnovabili, ottenendo risultati significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella produzione di energia pulita. Prendiamo anche come esempio il settore dell'agricoltura biologica: molte aziende stanno adottando pratiche sostenibili, come il riciclo e l'uso di metodi biologici per il controllo delle infestanti e delle malattie delle piante. Non solo si va a ridurre l'impatto ambientale, ma si produce cibo più sano per noi consumatori. Ulteriori esempi di green economy? Lo smart working, per esempio: l'ottimizzazione dei trasporti, infatti, è un punto molto importante per limitare l'inquinamento. Il progetto Hyperloop – treni a lievitazione – che è stato lanciato da Elon Musk nel 2012 è un ulteriore esempio di green economy.

Come si promuove la green economy?

Sono tanti gli strumenti e le strategie ormai a disposizione per promuovere una maggiore consapevolezza verso l'ambiente. Dalle politiche di incentivi fiscali per le imprese che adottano pratiche sostenibili fino all'implementazione di regole ambientali più rigorose, il mondo si sta aprendo sempre di più verso l'impronta green. Come si incentivano le imprese ad adottare pratiche sostenibili? Riducendo i limiti per le emissioni di gas serra, richiedendo certificazioni ambientali per determinate attività economiche. Anche i programmi di ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale, perché solo attraverso l'investimento è possibile sviluppare soluzioni sostenibili per le sfide ambientali e creare opportunità di business.

Chiaramente, anche il governo svolge un ruolo primario sotto questo aspetto. Tra incentivi e obbligo di reportistica ambientale, per comprendere la misura dell'inquinamento, stabilendo degli standard minimi di sostenibilità per le imprese si può fare la differenza. Ci sono anche aziende che si impegnano a offrire numerose soluzioni anche ai consumatori stessi: pensiamo al settore del fotovoltaico, ai numerosi impianti – persino da balcone – che esistono al giorno d'oggi e che danno l'occasione di smuovere le coscienze del singolo, e non solo della collettività.

Quali sono le sfide della green economy?

Il cambiamento non è mai facile, ed è proprio questa la principale sfida del settore. Alcune imprese potrebbero essere riluttanti a investire in tecnologie pulite o modificare le loro pratiche di business consolidate. Chiaramente, l'implementazione delle strategie della green economy richiede un investimento significativo: un ostacolo, di fatto, per alcune imprese, soprattutto le più piccole o le medie. È quindi importante fornire supporto finanziario e incentivi per agevolare la transizione. Quello che è certo è che c'è una maggiore urgenza e consapevolezza: pensiamo all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che include obiettivi specifici per promuovere la green economy. Molte organizzazioni, come Greenpeace e WWF, lavorano, inoltre, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di sostenere il pianeta.

Il futuro della green economy

Osservando concetti e principi, comprendiamo sin da subito che rappresenta un'opportunità per bilanciare il progresso economico con la sostenibilità ambientale. Perché, alla fine, è fondamentale creare un futuro migliore per le generazioni presenti e quelle che verranno dopo di noi. Chiaramente, è essenziale un impegno globale e coordinato. I governi, le imprese e il singolo – quindi, ciascuno di noi – devono lavorare insieme verso la transizione e affrontare le sfide che si presentano lungo il percorso, senza desistere al minimo ostacolo. Solamente riducendo i consumi dell'energia in abitazioni ed edifici, aumentando il settore delle rinnovabili, promuovendo l'economia circolare, la rigenerazione urbana e una migliore mobilità urbana – abbattendo lo smog – possiamo davvero abbracciare gli obiettivi della green economy, ma non solo. Sostenere il nostro pianeta, l'unica casa che abbiamo.