Urso: “I sardi hanno diritto di poter scegliere un volo a un prezzo ragionevole”

Il ministro oggi al tavolo al Mimit per migliorare la norma sul caro-voli

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, si siederà oggi al tavolo sul trasporto aereo con otto compagnie aeree. Lo farà per tenere un confronto aperto e per vedere "se si può migliorare" la norma sul caro-voli "raggiungendo però il medesimo obiettivo: anche i siciliani e i sardi hanno diritto di poter scegliere un volo a un prezzo ragionevole e soprattutto lo hanno i cittadini in caso di eventi catastrofali".

Presenta così il ministro Urso, a SkyTg24, il tavolo che si terrà in mattinata al ministero.

Urso ricorda che in audizioni parlamentari l'Antitrust italiana "ha detto che questa misura è assolutamente necessaria. L'Autorità dei trasporti ha detto che è assolutamente giusta. E l'Enac, l'ente che controlla il traffico aereo, ha detto che questa misura è giusta e doverosa" e che "il provvedimento parla esclusivamente delle isole nei momenti di punti e delle rotte nei luoghi in Italia dove si verificano eventi catastrofali".

"In questi casi - dice Urso - quello che conta è la solidarietà". Al tavolo parteciperanno le otto compagnie aeree, che tutte, secondo quanto riferisce il ministro, "nessuna esclusa hanno presentato un piano di sviluppo e crescita dei loro voli e rotte e sedi nel nostro Paese", le due associazioni dei gestori degli aeroporti, le Regioni, le Ferrovie dello stato per affrontare anche le questioni riguardanti l'intermodalità, con il ministero delle Infrastrutture e con le tre authority.