Lo sketch di Pucci che fa infuriare i sardi: "Piccolini e incazzati neri per 365 giorni all'anno"

Il comico milanese: "Ho fatto oltre cento date nei paesini con i comitati. Mangiano la pecora ad agosto e tengono spettacoli di tre ore con i gruppi folk che girano urlando, due cogl***"

Di: Redazione Sardegna Live

E' divenuto virale sui social lo sketch del comico milanese Andrea Pucci che parla dei sardi e delle feste popolari nell'Isola. Una serie di battute che cavalcano i classici stereotipi, e che hanno fatto storcere il muso a numerosi utenti isolani sul web.

"Un'isola meravigliosa. Ho fatto centodieci date in Sardegna e tutti mi dicevano: 'Che fortuna, sarai stato in Costa Smeralda, Porto Cervo, Porto Rotondo'. No, i paesini loro dai nomi impronunciabili, con i comitati".

"I sardi sono incazzati neri 365 giorni all'anno - prosegue Pucci suscitando l'ilarità del pubblico -. Li chiami a Natale per gli auguri e rispondono: 'Anche a te! Vaffanculo!'. Hanno delle sopracciglia in cashmere. Sono piccolini, incazzati. 'L'hai mangiata la pecora?!'. L'8 di agosto, la pecora. Avete mai preso il filu ferru? E' benzina verde. Sempre incazzati, non c'è un discorso tranquillo, una tensione!".

E poi racconta la sua esperienza come ospite delle feste paesane: "I miei spettacoli, mica subito! Arrivavo alle 8, ma prima tre ore dei loro gruppi folkloristici: 150 sardi piccolini che girano urlando, due coglioni! Tre ore, basta!".