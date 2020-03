Coronavirus, Crisanti: "Attenzione o epidemia riparte"

"In realtà i casi in Italia sono molto di più, considerati anche gli asintomatici"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"In realtà i casi in Italia sono molto di più, considerati anche gli asintomatici. Non è che quando l'epidemia finalmente cala, i casi sono pochi e non ci sono più persone infette. Se non si sta attenti, la cosa più probabile è che poi l'epidemia riparta daccapo". Sono le parole di Andrea Crisanti, virologo dell'università di Padova, a L'aria che tira su La7.

"L'unica cosa certa è il numero dei defunti, potrebbero essere utilizzati come parametro per normalizzare il numero di casi", afferma.