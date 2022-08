Covid: campagna vaccinale in programma a Bono e Porto Torres

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la campagna vaccinale della Asl di Sassari contro il Covid-19: domani, 3 agosto, è in programma una giornata di vaccinazione a Bono, nel poliambulatorio di via San Francesco, organizzata con la collaborazione delle amministrazioni comunali, che hanno raccolto le adesioni dei cittadini. Dalle 9 alle 19 saranno somministrate circa 400 dosi ai residenti di Bono e dei comuni limitrofi.

Sempre domani, 3 agosto, altro appuntamento vaccinale a Porto Torres, negli ambulatori del Servizio di Igiene pubblica, in via Lombardia, dove sono in programma circa 120 somministrazioni. A oggi nel comune di Porto Torres sono stati già somministrati circa 350 vaccini. L'attività vaccinale riprenderà il 29 agosto, saranno sempre le amministrazioni comunali, in accordo con il Servizio di Igiene pubblica, a occuparsi delle adesioni.

Nei prossimi giorni, inoltre, la Asl programmerà le giornate di vaccinazione negli altri comuni che ne hanno fatto richiesta.