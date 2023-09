Carlos Sainz rapinato dell'orologio da 500mila euro a Milano

Il ferrarista rincorre i malviventi e lo recupera

Di: Redazione Sardegna Live

Il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz è stato vittima di una rapina in centro a Milano, in via Manzoni, fuori dall'Armani Hotel.

Tre nordafricani, intorno alle 20.30 di ieri, 3 settembre, gli hanno strappato dal polso l'orologio Richard Mille modello Alexander Zverev del valore di 500 mila euro per poi darsela a gambe.

Il pilota ha reagito tempestivamente inseguendo in un primo momento i rapinatori in auto e poi a piedi. Una corsa per le vie del centro del capoluogo meneghino.

Sainz, alla fine, è riuscito a raggiungere e bloccare uno dei rapinatori in via Verri, mentre un secondo malvivente è stato intercettato in via della Spiga dal manager e il terzo poco distante da un altro componente dello staff e da alcuni passanti. Il pilota è così riuscito a recuperare il prezioso orologio per poi chiamare la polizia. I tre, tutti di nazionalità marocchina, sono stati arrestati per rapina in concorso.