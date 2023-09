L’influencer Gino Leonardo Mascia pestato al Poetto per un orologio

"Battere la testa sul marciapiede poteva rivelarsi una mossa letale", scrive l'influencer sul suo profilo Instagram

Di: Arianna Zedda, foto profilo Instagram Gino Leonardo Mascia

Gino Leonardo Mascia, 30enne di Quartu ed ex parrucchiere, conosciuto sui social per i suoi video con la nonna Anna e ora, come lui stesso si definisce, "influencer a tutto tondo", è stato aggredito durante la scorsa notte al Poetto, verso le 2:30, ed è lo stesso giovane a raccontare sul suo profilo Instagram la disavventura.

"Dopo la serata con i miei amici questa sera al Poetto attorno alle 2:30 mi hanno aggredito per rubarmi l’orologio dal polso, dopo avermele date sono scappati lasciandomi a terra", si legge nel post, accompagnato da una sua foto scattata presso l'ospedale Brotzu di Cagliari.

"Sto bene, non sono rotto e sono qui sul lettino del pronto soccorso a raccontarvelo. Il mio orologio non ha un grande valore e non è un Rolex ma ci tengo e soprattutto me lo sono comprato con i miei soldi senza rubare niente a nessuno ed è per questo che l’ho difeso. Chiunque tu sia sappi che c’è sempre un modo per aiutarti e darti una mano nonostante il fatto che mi abbia fatto battere la testa sul marciapiede poteva rivelarsi una mossa letale. È un po’ graffiato ma intanto non siete riusciti a rubarmelo, più che altro - commenta l'influencer - tutto questo per un orologio? Grandiosi".