Paura in volo: forte turbolenza sull’aereo, 11 passeggeri ricoverati

Non è ancora chiaro quanti siano rimasti feriti sulla tratta Milano-Atlanta

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Momenti di panico per in aereo sul volo Milano-Atlanta (Stati Uniti): una forte turbolenza ha costretto, dopo l'atterraggio, ben 11 passeggeri al ricovero in ospedale. La notizia è stata riportata da Leggo e a rendere nota la vicenda è la stessa compagnia aerea, la Delta Airlines.

“I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”, ha spiegato pubblicamente un portavoce della compagnia.

Non è chiaro quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio siano rimaste ferite oltre alle 11 portate in ospedale.