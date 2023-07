Le mettono la multa per sosta irregolare, lei infuriata mastica il verbale e lo sputa

Oltre alla multa il gesto le è costato due denunce

Di: Redazione Sardegna Live

Un agente della polizia locale di Roma le aveva appena comminato una multa per sosta irregolare. Lei, tuttavia, non ha voluto fornire le proprie generalità, e infuriata ha messo in bocca il verbale, masticandolo e sputandolo davanti ai vigili.

Protagonista dell'episodio una 30enne, che oltre alla multa ha rimediato anche due denunce. E' successo martedì pomeriggio in via Olevano Romano, in zona Prenestina. Circa 30 euro da pagare, ma la giovane non ne ha voluto sentire ragioni, inveendo contro gli agenti che le hanno chiesto i documenti.

Dopo quanto accaduto, la 30enne è stata portata negli uffici del V Gruppo Roma ed è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per distruzione di atti.