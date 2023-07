Madre e figlio trovati morti in casa, il fratello di lei: “Li hanno lasciati soli”

“Mia sorella aveva bisogno di una persona che l’aiutasse nella gestione della casa”, ha detto addolorato l’uomo

Di: Alessandra Leo

Dramma familiare a Barletta dove, come riporta Ansa, una donna di 73 anni e suo figlio di 53, con problemi di salute, sono stati trovati morti in casa. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Le vittime si chiamavano Raffaella Angela Dimiccoli e Michele Caporusso.

Il corpo del 53enne riportava ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. In un'altra stanza il corpo di sua madre è stato trovato riverso su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna che si trovava in campagna da qualche giorno con l'altro suo figlio.

Sul posto i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche che al momento non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso. Secondo quanto emerge dai primi rilievi, non ci sarebbero segni di effrazione.

“Mia sorella aveva bisogno di una persona che la aiutasse nella gestione della casa”, ha detto il fratello della donna, aggiungendo che suo nipote fosse “muto” e che non sa “cosa possa essere successo”.

Come riporta Leggo, un cognato della donna sostiene fossero stati lasciati soli, che erano sempre in casa e non andassero mai da nessuna parte: “Doveva essere aiutata perché non era in grado di fare le pulizie in casa”.