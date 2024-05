Sorprende i ladri in casa e spara: ex finanziere indagato per lesioni

L’85enne ha ferito uno dei due ladri entrati in casa sua nella notte

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

La Procura di Bergamo ha iscritto nel registro degli indagati Domenico Scarcella, l’ex finanziere 85enne che sabato 27 aprile ha sparato ai due ladri che erano entrati in casa sua a Longuelo, in provincia di Bergamo. Lo riferisce Il Corriere della Sera.

Si tratta di un atto dovuto da parte della magistratura che servirà a chiarire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto, tra le quali le condizioni in cui il finanziere in pensione ha sparato e se ci sono gli estremi per riconoscergli la legittima difesa. L’ipotesi di reato, al momento, è di lesioni in quanto uno dei due, 26enne albanese, è stato sfiorato da un proiettile al collo.

Armati e con passamontagna, i due si erano introdotti nella villetta attraverso una portafinestra, sorprendendo l’anziano a letto mentre guardava la tv e minacciandolo di consegnare loro contanti e gioielli.

L’ex finanziere, che custodiva la pistola, regolarmente detenuta, sotto il cuscino, ha impugnato l’arma e sparato. In casa era presente anche sua moglie, che in quel momento si trovava al piano di sopra.

È stato lo stesso finanziere in pensione ad essersi recato il questura per raccontare quanto accaduto nella propria villetta, spiegando, come informa Fanpage, di aver “sparato in alto” e mostrando un foro nel muro che lo dimostrerebbe.

“Anche se sono vecchio miro bene – ha detto l’anziano, sempre come riporta Fanpage – Ho fatto un lavoro in cui bisogna saper sparare. Se avessi voluto far loro del male a questa distanza… mi sono difeso, tutto qui”.

Intanto è stato convalidato l’arresto per entrambi i ladri che si trovano in carcere in attesa di giudizio. Quello ferito è stato curato in ospedale prima di essere arrestato.