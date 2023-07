Bagnina 19enne salva 5 persone in mare il suo primo giorno di lavoro

Noemi Marangon, con energia e sicurezza, si è buttata per 3 volte tra le onde

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ha salvato la vita a 5 persone in mare durante il suo primo giorno di lavoro. Noemi Marangon, 19 anni, originaria di Pontina, lo scorso venerdì si è buttata per 3 volte tra le onde del mare agitato che bagna la spiaggia della Bufalara, a Sabaudia.

Come hanno riportato "Il Messaggero" e il “Corriere della sera”, l'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service ha inizialmente prestato soccorso ad un kite-surf che ha richiesto il suo intervento; poi un uomo che stava facendo il bagno vicino agli scogli ha iniziato ad avere difficoltà a tornare a riva a causa della forte corrente; poco dopo, anche la moglie di quest’ultimo e un altro ragazzo, che si erano buttati in acqua per cercare di aiutarlo, si sono trovati a loro volta in difficoltà.

Con il solo salvagente, la ragazza ha salvato tutte queste persone, ma la giornata non era ancora finita: subito dopo ha riportato a riva un ragazzo che stava facendo il bagno con suo fratello gemello e un'altra donna, anch’essi in balia delle onde del mare agitato.