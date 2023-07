Caldo: arriva il "codice calore" in Pronto soccorso e ambulatori

Al Pronto soccorso arriva uno specifico 'codice calore' per fronteggiare l'emergenza caldo che sta interessando l'Italia in queste settimane

Di: Arianna Zedda

Al Pronto soccorso arriva uno specifico 'codice calore' per fronteggiare l'emergenza calda che sta interessando l'Italia in queste settimane, ma anche l'attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 - h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, il potenziamento del servizio di guardia medica, la riattivazione delle Uscar (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali) per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato al Pronto Soccorso.

Le indicazioni sono contenute nella circolare diramata alle Regioni dal ministero della Salute e danno vita a un percorso assistenziale preferenziale e differenziato , destinate a tutti coloro che manifestano segni e sintomi causati da malesseri e malori legati alle elevate temperature, di gravità ed intensità variabili, che stanno colpendo molte persone in queste settimane di caldo intenso.

Il codice calore si affianca agli altri cinque – di colore e numerici - in vigore dal 9 gennaio 2023 secondo le nuove linee di indirizzo nazionale per il triage intraospedaliere, emanate dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute.