Matrimoni estivi: “Sempre la sera e spostamenti ridotti al minimo"

Le regole della wedding planner in un decalogo assolutamente da leggere (e da seguire!)

Di: Alessandra Leo

L’estate, si sa, è la seconda stagione dopo la primavera prescelta dagli sposi che vogliono ovviamente festeggiare delle nozze indimenticabili assieme ad amici e parenti.

Considerate le ultime estati però, essere invitati a un matrimonio può essere più una sofferenza che un piacere a causa delle altissime temperature che si registrano in luglio e agosto, spesso anche in giugno e settembre, e cercare di conciliare eleganza con freschezza e comodità sembra impossibile.

D’altra parte, l’estate è anche la stagione in cui le giornate sono più lunghe, è più raro che piova e le persone son maggiormente propense a festeggiare. Secondo le statistiche del Libro Bianco del Matrimonio, redatto da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School, come riporta Leggo, il quinto mese più gettonato dalle coppie per le nozze è agosto.

La wedding planner Giorgia Fantin Borghi, esperta di galateo delle nozze e di storia della Tavola, ha steso un decalogo per fare in modo che sposi e invitati possano trascorrere una giornata indimenticabile nonostante le alte temperature.

Prima di tutto mai cerimonie di mattina, sempre di sera. Meglio preferire ambienti naturali e freschi. Fondamentale ridurre al minimo gli spostamenti tra chiesa o comune e location per la cena, anche considerando che saranno presenti diverse persone anziane.

Evitare inoltre richieste di abbigliamento e consentire agli invitati di indossare indumenti in lino e con cappello. Trucco leggero e fresco e capelli racconti in morbidi raccolti.

Salviettine rinfrescanti, ventagli, ombrellini, cappelli possono rappresentare graditissimi omaggi per gli invitati, che saranno felicissimi anche di trovare una location fresca e un menu adatto al caldo, leggero e preferibilmente con cibi di stagione e freschi.

Ideale sarebbe anche fornire gli ospiti acque aromatiche fin già dalla cerimonia, per poi passare ai vini estivi durante aperitivo e cena. Per i super-drink attendere almeno la fase notturna.