Legava la madre a letto. L'anziana muore e lei chiama i carabinieri: "E' colpa mia"

Usava corde e collari, poi sbarrava la porta della piccola stanza per non far uscire la donna ed "evitarle incidenti domestici"

Di: Redazione Sardegna Live

Faceva vivere l'anziana madre in una stanza di pochi metri quadrati e, per evitare che potesse incorrere in incidenti domestici, la legava al letto con corde e collari per cane. Per evitare "evasioni" dalla stanza durante la notte, inoltre, la figlia bloccava la porta con una sbarra. Una donna di 60 anni è stata arrestata per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona.

E' successo a Stella, in provincia di Savona. La donna è finita in manette dopo che lei stessa aveva allertato il 112: "Venite subito, mia madre è morta, è colpa mia", avrebbe comunicato. Una volta in casa, gli inquirenti hanno trovato una situazione di profondo degrado: l'anziana dormiva in pessime condizioni igieniche, e secondo quanto ricostruito, era stata legata anche la sera prima del decesso.

La figlia le aveva bloccato le mani, e probabilmente la donna è morta nel tentativo di liberarsi, forse dopo aver accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimazione da parte della 60enne, che ha poi chiamato i soccorsi.