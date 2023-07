Le immagini inedite di Alessandro Impagnatiello: fingeva di cercare Giulia

Il programma “Quarto Grado” ha mostrato i filmati che riprendono il barman in una tabaccheria di Senago

Di: Redazione Sardegna Live - immagini Quarto Grado

L’ingresso in una tabaccheria di Senago per comprare un pacchetto di sigarette, poi uno sguardo alle telecamere installate all’esterno. Sono queste le immagini inedite di Alessandro Impagnatiello, mandate in onda ieri dal programma di Rete 4 “Quarto Grado”.

In un filmato si vede l’omicida di Giulia Tramontano entrare nella tabaccheria, acquistare un pacchetto di sigarette e chiedere informazioni sulla compagna sparita nel nulla. Quindi un altro filmato, all'esterno della tabaccheria, con Impagnatiello che guarda in direzione delle telecamere. Proprio in quei giorni la famiglia di Giulia era in apprensione e apparentemente lo era anche il fidanzato ma, come scoperto successivamente, era tutta una messa in scena. Giulia era già stata uccisa da Impagnatiello con 37 coltellate.

I filmati mostrati da “Quarto Grado” si aggiungono ad altre forme di “recitazione” che Impagnatiello ha messo in atto per cercare di depistare le indagini. Il programma in onda su Rete 4 ha mostrato anche il tentativo del barman di pulire dal sangue le scale del condominio in cui viveva con Giulia.

Impagnatiello si trova attualmente rinchiuso nel carcere di San Vittore dopo aver confessato l’omicidio ma procedono le indagini per capire se il barman abbia agito effettivamente da solo o con l’aiuto di qualcuno.