Le rubano lo smartphone del figlio morto, l'appello sui social: "Aiutatemi a ritrovarlo"

“Era l’unico modo per sentire la sua voce” scrive la madre

Di: Redazione Sardegna Live

Un appello sui social per ritrovare lo smartphone che le hanno rubato e che conteneva le foto e i video del figlio morto in un incidente stradale. A scriverlo è stata Cristina Traverso, madre di Manuel Abd El Hamid, il 21enne morto in un terribile incidente stradale a Pieve Ligure mentre viaggiava in sella alla sua moto.

“Sto vivendo un incubo terribile da quel maledetto 22 aprile 2023, un incubo dal quale non c'è più risveglio. La mia vita ormai procede in bianco e nero, senza più gioie, ma solo dolore”. Inizia così il post scritto dalla donna.

Lo smartphone del figlio era l’unica cosa che le era rimasta per sentirlo vicino, per sentire ancora la sua voce. “Ogni sera – scrive nel post - io e mio figlio era abitudine darci la buona notte con dei bacini e le ruffine, come le chiamavo io, e finivo questo rito meraviglioso con una carezza sulla testa. Continuo a farlo tutte le sere, solo con le sue fotografie e, per sentire la sua voce, aprivo i video del suo telefono. Purtroppo non posso più fare neanche questo perché lunedì mattina dal banco bar del "Gallery" mi hanno preso il mio cellulare e quello di mio figlio” racconta la donna.

Quindi la donna descrive dettagliatamente i modelli e le condizioni dei telefoni e aggiunge: “Chiedo con il cuore in mano alla persona che ha fatto questo gesto un atto di bontà, facendomi riavere i cellulari. Vivendo una tragedia così, ci si aggrappa a qualsiasi cosa che ricordi tuo figlio”. L'appello nel giro di poche ore ha ricevuto oltre 1200 condivisioni, ma al momento dei telefoni non c’è traccia.