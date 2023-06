Berlusconi, il Ministero pensa di intitolargli l'aeroporto di Linate

L'idea lanciata dall'ex sindaco Albertini "prende forza" al ministero

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Sembrava un'idea tra le tante lanciate dopo la morte di Silvio Berlusconi per onorare la memoria del Cav, invece quella avanzata dall'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, di intitolare al fondatore di Forza Italia l'aeroporto di Linate ora sembra più concreta delle altre. ''Il Mit ha preso atto con grande interesse della proposta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Linate, un’idea che ha preso forza nelle ultime ore", fanno sapere dal dicastero, aggiungendo che "sarà cura del Mit fare ulteriori approfondimenti e verificare anche la volontà della famiglia''.

"Se si scegliesse un aeroporto sarebbe più adeguato Malpensa", ribatte all'Adnkronos l'ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni, spiegando che "mentre Linate esiste da cent'anni, il moderno Malpensa lo abbiamo fatto io e Berlusconi, lui da presidente del Consiglio, io da presidente di Regione. Quindi era il suo aeroporto, oltre che il mio". L'intitolazione di un aeroporto avrebbe poi un altro vantaggio: "A differenza di una via o una piazza, non ci sono regole su quanti anni devono passare dalla morte, quindi non sarebbe necessaria alcuna deroga. Basta una decisione dell'amministrazione".

Era questo il motivo che aveva spinto nei giorni scorsi Gabriele Albertini ad avanzare la proposta di Linate, dopo che il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva fatto sapere di non essere intenzionato a chiedere una deroga per il leader di Arcore alla regola dei dieci anni dalla morte, per l'intitolazione di una via.