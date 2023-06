Grillo show a Roma: “Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e reagite”

Oggi la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi a Roma al corteo indetto dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà si è presentato a sorpresa anche Beppe Grillo.

“Vi ho presi piccolini e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi” ha detto il fondatore del Movimento, che poi ha lanciato una provocazione: “Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite”.

Sul palco in via dei Fori Imperiali Grillo si è soffermato sul lavoro definendolo “un incantesimo”. Per il comico “bisogna disincantarlo proteggendo i lavoratori e le persone perché presto ci sarà una 'pandemia' che farà centinaia di milioni di disoccupati: l'industria che oggi assume un ingegnere italiano lo licenzierà per assumerne uno cinese o indiano, e noi non ce ne stiamo accorgendo”.

Quanto a lui, invece, ha ammesso di essere in difficoltà: “Ho 150 processi, quasi tutti quelli che abbiamo mandato via dal M5s mi hanno denunciato. È la mia terza vita, ma mi reincarnerò per la quarta. Infatti mi sono lasciato tutto a me”.