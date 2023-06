Bimba scomparsa a Firenze: al via lo sgombero del palazzo dove abita

Sgomberate dalle forze dell'ordine le famiglie presenti nell'ex hotel Astor

Di: Redazione Sardegna Live

E' in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie, in via Maragliano, dove viveva anche la piccola Kata.

La bambina peruviana, 5 anni, è scomparsa nel primo pomeriggio di sabato scorso. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale.

Bloccati al traffico il tratto di strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale. Nel palazzo abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena.