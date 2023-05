Mahmood fra i doppiatori de 'La Sirenetta'. "Mi sento un po' Sabastian"

Alcune scene sono state girate in Sardegna: "Ne sono super orgoglioso. Fin da bambino ci andavo tutte le estati con mamma"

Di: Redazione Sardegna Live

Mahmood sarà fra i doppiatori de La Sirenetta. L'artista di origini sarde, infatti, darà la voce al granchio consigliere Sebastian, nella versione live action Disney firmata da Rob Marshall, in arrivo in sala il 24 maggio con The Walt Disney Company Italia.

"Ho sempre avuto da bambino un legame molto forte con l'acqua, con il mare e tra i cartoni Disney La Sirenetta è stato subito quello che mi ha conquistato di più. Io sono ancora scioccato e incredulo da questa chance. Se mi avessero chiesto da piccolo se mi sarebbe piaciuto doppiare il film, avrei detto che questo era un sogno... e me l'hanno regalato", spiega il musicista nella conferenza stampa in streaming, insieme a Yana_C, voce nelle canzoni della protagonista Ariel (che nei dialoghi è doppiata da Sara Labidi) e a Simona Patitucci, che nel film animato del 1989 era la voce di Ariel e qui doppia la strega del mare Ursula.

"Ci ho dovuto lavorare molto, ho rivisto tante volte l'originale, anche prima di andare in studio - aggiunge Mahmood -. Io un po' mi sento Sebastian", anche perché "è sempre stato il mio personaggio preferito".

Il film ha per protagonista la giovane attrice e cantante afroamericana Halle Bailey, in un cast che comprende Jonah Hauer-King (principe Eric), Javier Bardem (Re Tritone), Melissa McCarthy (Ursula). Una delle location per le riprese è stata proprio la Sardegna: "Ne sono super orgoglioso. Io tutte le estati quando ci andavo con mamma nuotavo e cercavo Atlantica (il regno marino nel film, ndr) - racconta -. È il mare più bello del mondo. Ho affrontato tutta questa avventura con molto orgoglio ma anche responsabilità. Ci tenevo a fare bene, volevo regalare al pubblico quello che il cartone ha regalato anche a me".