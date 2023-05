Giovane carabiniera muore in incidente. Lascia un bimbo piccolo

La giovane si trovava sull'auto guidata da un collega

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Un terribile incidente ha spezzato la vita di una giovane di 22 anni. La vittima è Emily Vegliante, una carabiniera di origini campane in servizio alla Compagnia di San Giovani in Persiceto, in Emilia.

La tragedia è avvenuta a Renazzo di Cento, all'incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66. La ragazza è morta in uno scontro frontale mentre si trovava sull'auto guidata da un collega, ricoverato in gravi condizioni. Emily aveva una famiglia e una vita davanti ancora tutta da vivere. Lascia un figlio di appena 4 anni.

Tanti i commenti commossi e di dolore per la morte della giovane carabiniera, soprattutto sui social. Tra questi, anche quello del sindaco di Cento, Edoardo Accorsi. “A nome di tutta la comunità centese voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Emily Vegliante, giovane carabiniere scomparsa tragicamente ieri in un incidente stradale a Cento. Ho telefonato al sindaco di San Giovanni in Persiceto e al comandante dei carabinieri della stazione dove la giovane militare era in forza per esprimere loro la vicinanza della nostra città. Nei secoli fedele, ciao Emily” ha scritto in un post.