Meloni: "Non intendiamo usare fondi Pnrr per produrre armi"

"Sì al rafforzamento della Difesa ma con altre risorse"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'Italia non intende usare i fondi del Pnrr per produrre armi". Lo affermano, interpellate dall'ANSA, fonti di Palazzo Chigi aggiungendo che "l'Italia, in coordinamento con gli alleati, sostiene l'Ucraina sul piano politico e militare".

"Il governo è favorevole al rafforzamento della capacità dell'industria della Difesa europea - spiegano - anche nell'ottica di una maggiore autonomia strategica della UE".

"L'Italia è favorevole ad un uso flessibile dei fondi europei, compresi quelli del PNRR, ma quest'ultimo è uno strumento di investimento strategico e non un veicolo per finanziare la produzione di munizioni o armamenti".