L'appello di Elisabetta Canalis: "Non uccidete l'orsa Jj4, denota scarsa intelligenza e poca compassione"

Dopo la nuova ordinanza del sindaco del Trentino la showgirl ha diffuso un video: "Al presidente è stata offerta una soluzione alternativa: c'è chi se ne prenderà cura in un'area protetta"

Di: Redazione Sardegna Live

Elisabetta Canalis, in un video condiviso dalla Lega anti vivisezione si è schierata contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso Andrea Papi, il runner 26enne morto lo scorso 5 aprile nei boschi sopra Caldes.



"Purtroppo il presidente del Trentino ha emanato una nuova ordinanza in modo da ostacolare quello che ha fatto il Tar fino ad ora: sospendere l'uccisione dell'orsa. Siamo in tanti a non volere la sua uccisione", afferma la showgirl sarda.



"Al presidente è stata offerta una soluzione alternativa: c'è chi si prenderà cura dell'orsa in un'area protetta. Ucciderla non è la soluzione e non è un bell'esempio da dare dell'Italia e del Trentino. Denota scarsa intelligenza e poca compassione. Speriamo che il presidente ci ripensi e che il Tar ci aiuti", conclude.