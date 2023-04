Dimentica cane in casa ma non ha le chiavi: muore tentando di calarsi da terrazzo condominiale

Anziché rivolgersi ai Vigili del Fuoco si è messa in proprio, ma la donna è precipitata

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta per raggiungere il suo cagnolino la donna precipitata ieri mattina dal terrazzo a Viterbo, in via del Pavone.

Yyelice Altagracia Martinez, questo il suo nome, avendo dimenticato le chiavi. Così avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per rientrare nel suo appartamento e recuperare l'animale.

Un'azione che si è rivelata fatale. Secondo le ricostruzioni della polizia, pare che il cane si trovasse sul terrazzo dell'appartamento.

Per questo motivo la donna ha tentato di calarsi, senza chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.