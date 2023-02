Soft Skills: cosa sono e come apprenderle

Competenze personali utili a integrarsi bene nell’ambiente di lavoro e massimizzare le proprie prestazioni

Di: Redazione

Sempre più spesso si sentono nominare le soft skills come discriminanti per riuscire a superare con successo una selezione professionale.

Molte aziende, infatti, prima ancora di guardare alle hardskills, le competenze tecniche acquisite dai candidati, danno peso alle soft skills, quelle competenze personali utili a integrarsi bene nell’ambiente di lavoro e massimizzare le proprie prestazioni.

Si tratta di alcuni tratti della personalità che possono essere innate o si possono sviluppare con l’esperienza, lavorando, facendo esperienze di vita, seguendo percorsi di crescita personale. Possederle è molto importante per riuscire a raggiungere il successo nella propria carriera personale, perché completano le conoscenze tecniche e aiutano ad affrontare il mondo del lavoro, sempre più stressante e concorrenziale, nel modo giusto.

Apprenderle non è una cosa scontata, poiché si tratta di allenare quei tratti della personalità che permettono di instaurare relazioni sane con il prossimo, essere positivi, propositivi, proattivi. Se non si ha avuto ancora alcuna possibilità di svilupparle lavorando, perché magari si è ancora alle prime armi, si possono seguire corsi o lavorare su sé stessi per raggiungere un certo livello di competenze personali, anche ispirandosi a guide, siti e portali che affrontano tematiche connesse all’acquisizione di competenze soft, come quello di Efficacemente.

Ma di cosa si parla, in modo particolare, e a cosa servono?

Cosa sono le soft skills

Le soft skills fanno capo principalmente alle capacità relazionali e organizzative di ogni individuo. Si riferiscono al modo in cui riesce a organizzare il suo tempo in modo da condurre una vita sana, conciliando impegni lavorativi, vita familiare e privata, studio e hobby. Non solo, le soft skills riguardano anche le proprie doti comunicative, il modo in cui si riesce ad ascoltare il prossimo, immedesimarsi nelle sue esigenze e risolvere i suoi problemi. Anche il problem solving, infatti, rientra tra le soft skills più ricercate in ambito lavorativo.

Ma possiamo fare riferimento anche alle capacità decisionali, analitiche, allo spirito critico, alla gestione autonoma dei problemi e, allo stesso tempo, alla propensione a lavorare in gruppo, esporre le proprie opinioni ed essere assertivi.

Insomma, c’è di che lavorare per riuscire a costruirsi una personalità in grado di affrontare ambienti di lavoro piuttosto “demanding”, mettendo in atto quanto appreso anche dal punto di vista tecnico.

Che fare se non si possiedono queste soft skills

A differenza delle conoscenze tecniche, le soft skills non si possono apprendere tra i banchi di scuola. Fanno riferimento ai tratti della personalità, alle competenze comunicative e agli attributi personali, per cui, al massimo, si possono sviluppare solo con la pratica.

Eseguire lavori in gruppo o a contatto con il pubblico, senza dubbio, affina la capacità di relazionarsi al prossimo, l’empatia, il problem solving. Ma anche praticare sport, contribuisce a modellare la personalità verso una maggiore propensione allo spirito di squadra.

Una volta apprese, le soft skills, bisognerà poi dimostrare di possederle in sede di colloquio di lavoro. Si possono, dunque, sfoderare proprio al momento dell’incontro con i selezionatori, approcciandosi in modo formale, ma amichevole e cortese allo stesso tempo, ponendo domande, dimostrandosi propositivi verso alcuni aspetti della gestione aziendale che hanno colpito in modo particolare.

Nel Curriculum Vitae, invece, si possono riportare tutte le esperienze fatte che hanno contribuito a maturare le competenze acquisite.

Foto copertina: Foto di Hunters Race, Unsplash