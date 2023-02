Lazza, la scarpa lanciata a Sanremo è stata venduta a 450 euro

“Sarà l’ultima volta che faccio un regalo” ha scritto il rapper sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Il 9 gennaio scorso era uscito dall’Hotel de Paris di Sanremo per salutare i fan e dopo essersi tolto una scarpa l’aveva autografata e poi lanciata alla folla. Ora Lazza, secondo classificato al Festival, ha scoperto che la persona che era riuscita ad accaparrarsi la scarpa autografata, anziché conservarla, l’ha messa in vendita in un sito a 450 euro.

Un gesto che non è passato inosservato e che è stato commentato dallo stesso rapper. “Sarà l’ultima volta che faccio un regalo” ha scritto, aggiungendo ironicamente: “Comunque 450 euro sono pochi, aggiungi uno zero almeno”. Lazza è stato uno degli artisti più apprezzati al Festival di Sanremo e a distanza di pochi giorni dalla conclusione la sua “Cenere” ha già superato i 10 milioni di streaming.