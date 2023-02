Anarchici, Salvini sugli scontri a Milano: “Delinquenti che devono andare in galera”

La manifestazione ha avuto luogo dopo il trasferimento di Alfredo Cospito dal carcere all’ospedale in regime 41 bis

Di: Redazione Sardegna Live-Adnkronos

"Bombe carta, pietre e bottiglie contro la polizia, auto e negozi danneggiati, passanti terrorizzati, centro di Milano bloccato. Non sono 'anarchici', sono delinquenti e come tali vanno trattati: in galera". Lo afferma il leder della Lega Matteo Salvini dopo gli scontri avvenuti nel corteo di sostegno all'anarchico Alfredo Cospito che con lo sciopero della fame protesta contro il regime carcerario del 41 bis.

Sei poliziotti del Reparto Mobile di Milano sono rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati: è questo il bilancio della manifestazione.

L'esponente anarchico, che sta portando avanti lo sciopero della fame e il rifiuto di assumere integratori, è stato ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale milanese su indicazione dei medici. A disporre il suo trasferimento è stato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, disposto in via precauzionale su indicazione dei medici del centro clinico di Opera dove si trovava dallo scorso 30 gennaio.