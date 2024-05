Europee: Renzi, 'voglio prendere un voto in più di Salvini'

Di: Adnkronos

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "A me il 4,5% dei sondaggi non basta. Io voglio un voto in più di Salvini che è simbolo di un Europa al contrario". Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.