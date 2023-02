A che ora finirà Sanremo? Le indiscrezioni e previsioni

Stasera ha inizio l’evento italiano più atteso dell’anno. Ma a che ora terminerà?

Di: Redazione Sardegna Live

A che ora terminerà la prima puntata del Festival di Sanremo? È la domanda che si fanno in tanti. Fiorello, incaricato di commentare le serate dopo l’evento, è stato il primo ad affermare con ironia: “Non so quando Amadeus concluderà e ci darà la linea”.

Una gioia per gli amanti della notte e i nottambuli. Proprio a loro sembra dedicata l’edizione di quest’anno: la prima puntata prevede una chiusura non prima dell'1 e 30. Da giovedì in poi, invece, si prevede addirittura una chiusura ancora più ritardata.

È un fatto storico che le serate dell’evento si chiudano ampiamente oltre la mezzanotte. E anche in questa edizione 2023 pare sia confermata la tendenza.

Lo stesso Amadeus ha dichiarato “Ad eccezione delle prime due serate, faremo le due di notte”. Il conduttore ha riunito un super cast tra 28 artisti in gara e decine di ospiti. Ospiti non solo nazionali come i Black Eyed Peas e i Depeche Mode.