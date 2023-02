Elodie: "A Sanremo voglio essere put*ana dall’inizio alla fine”

L’artista in gara al Festival: "Sarò una persona decisa, che sa quello che vuole"

Di: Redazione Sardegna Live

Mancano ormai poche ore all'inizio del festival di Sanremo 2023. In gara, tra i 28 concorrenti, ci sarà anche Elodie, che torna sul palco dell'Ariston per la terza volta in carriera. L'artista romana sarà in gara col brano Due, che racconta di una relazione finita male.

Nelle scorse ore, Elodie ha parlato con la stampa affermando la volontà di "essere pu**ana". Una parola alla quale vuole dare un'accezione positiva. "Io anche coatto lo uso nello stesso termine. Puttana intendo stronza, ossia decisa, che sa quello che vuole. Do una accezione positiva alla parola puttana".

E aggiunge: "Vengo dalla strada e nella strada si usa. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle, per me".

"Io in qualche modo sono un po' la manager di me stessa. C’era l’esigenza dell’esprimermi, ci sono tanti lati di me, che poi ci focalizziamo più su un lato che su un altro ma sono sfaccettata. Avevo bisogno di ritrovare una femminilità arrogante, che avevo perso in quei 2 anni ad Amici perché avevo trovato una parte un po’ più fragile, più bimba. Invece prima di Amici ero molto più padrona anche della mia fisicità, quindi un po’ mi mancava non riconoscermi, mi sentivo spaesata. C’era anche del marketing perché pensavo: io voglio fare questo lavoro, devo capire come farlo. E’ un lavoro fatto tanto di decisioni, di scelte, non è solo talento perché il talento probabilmente ce l’abbiamo tantissimi e c’è chi ce l’ha magari anche più di me, ma è un lavoro fatto di tante cose che si collegano".