Bidella pendolare Napoli-Milano: i dubbi sulla storia di Giuseppina

La 29enne ha dichiarato di spendere 400 euro al mese in biglietti del treno per evitare di pagare molto di più affittando una stanza a Milano, ma la sua storia non convince il web

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Il caso di Giuseppina Giuliano, la bidella pendolare che dice di percorrere la tratta Napoli-Milano 2 volte al giorno per lavorare presso il liceo milanese Boccioni (LEGGI L’ARTICOLO) ha generato non poche discussioni degli utenti in merito ai costi di viaggi in treno e caro affitti.

Secondo quanto riporta Tg Com 24, non sono mancati i dubbi sulla scelta della bidella 29enne e sulla veridicità della sua versione.

In tanti sono convinti si tratti di una bufala ma la ragazza ha rilasciato ulteriori dichiarazioni al Il Giorno spiegando le ragioni della sua decisione: "Per quanto possa essere discutibile la mia scelta, io in questo momento la ritengo la più adeguata alla mia situazione. Sommando le varie spese che dovrei sostenere se vivessi a Milano, ho calcolato che non solo non mi basterebbe il mio stipendio e il gioco non varrebbe la candela".

Non convincono i viaggi quotidiani tra Napoli e Milano a 400 euro al mese. Come riporta Tg Com 24, servono infatti circa 850 euro per un abbonamento mensile per la tratta percorsa dalla 29enne su un treno ad alta velocità. Salire su un treno Frecciarossa prenotato in largo anticipo costa almeno 30 euro e la spesa mensile solo per i viaggi di andata sarebbe di circa 600 euro. Utilizzare la CartaFreccia non cambierebbe di molto il bilancio.

A Il Giorno, la bidella partenopea ha dichiarato inoltre di soffrire di un problema ai polmoni sin da piccola e di essersi ammalata a causa dei faticosi viaggi da 1600 chilometri per raggiungere il posto di lavoro. Potrebbe quindi essere che Giuseppina abbia fatto molte assenze dal lavoro per malattia, risparmiando quindi sul costo del viaggio.