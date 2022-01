Entro il weekend il risveglio dell'inverno, arriva il freddo dalla Russia

Cedimento dell'alta pressione con piogge e neve a quote basse

Di: Redazione Sardegna Live

L'alta pressione ha le ore contate: entro il fine settimana assisteremo al risveglio dell'inverno, tornerà il freddo dalla Russia con piogge e nevicate fino a quote basse. Il Team del sito iLMeteo.it comunica che già oggi ci sarà un primo debole cedimento della vasta struttura anticiclonica che ci ha accompagnato negli ultimi giorni e che concederà sempre più spazio a infiltrazioni d'aria umida.

Sulle pianure del Nord ritorna la nebbia, mentre nubi basse interesseranno gran parte delle aree costiere centro-settentrionale, in particolare tirreniche. Un cambiamento più radicale avverrà domani, quando un ulteriore cedimento dell'alta pressione favorirà un cospicuo afflusso di venti umidi oceanici carichi di nubi, capaci di riportare anche qualche pioggia su molte regioni del Centro, raggiungendo poi anche il basso Tirreno e, entro sera, il basso adriatico.

Ritorna la neve sui rilievi del Centro-Sud, a quote inizialmente prossime ai 1200 metri, ma in calo entro fine giornata per effetto di venti freddi che cominceranno a soffiare dai quadranti nord-orientali.

Al Nord il tempo si manterrà più asciutto, anche se nelle aree di pianura saranno prevalenti le nebbie e le nubi basse. Entro il fine settimana il movimento verso Nord dell'anticiclone favorirà l'afflusso verso l'Italia di gelide correnti provenienti dalla Russia, con annesso calo termico su buona parte del Paese.

Nel dettaglio Mercoledì 19: Al nord: nebbie sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre stabile. Al sud: sole. Giovedì 20: Al nord: piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte le regioni. Neve sopra 1000 metri. Al sud: piogge a carattere sparso su Sicilia e Campania. Nubi ma più asciutto altrove.

Venerdì 21: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Al sud: piogge a carattere sparso, neve sopra 500 metri tra Campania, Basilicata, Puglia, a quote superiori altrove.