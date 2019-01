Maltempo in tutta Italia: arriva il grande freddo, venti polari e bufere di neve

Con la giornata odierna si entrerà in una fase decisamente invernale

Di: AGI

Con la giornata odierna l'Italia entra in una fase decisamente invernale. L'irruzione di venti gelidi di origine artica causera' un crollo termico di 15 C e portera' la neve fin sulle coste.

Il team del sito ilmeteo.it avverte che nella giornata di oggi faranno il loro ingresso forti venti settentrionali, gelidi, che soffieranno fino a 70-90 km/h provocando mareggiate sulle coste adriatiche. Nel corso della giornata, inoltre, nubi e precipitazioni cominceranno a interessare l'Abruzzo, il Molise, la Puglia con la neve che scendera' di quota fino a raggiungere la pianura in nottata. Maltempo in arrivo anche su Sicilia settentrionale e Calabria.

Giovedi' sono attese nevicate fin sulle coste di Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia, a bassissima quota sulla Sicilia settentrionale. Dato che i venti soffieranno molto forti la neve potrebbe cadere anche sotto forma di bufera. Antonio Sano', direttore e fondatore del sito ilmeteo.it avverte che venerdi' nevichera' ancora diffusamente e copiosamente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e fin su coste e pianure come ad Ancona, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Brindisi.

Nevichera' anche in Campania fin sulla pianura interna e mista a pioggia pure sulle coste tirreniche della Sicilia. Sole prevalente invece al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Temperature che andranno sotto lo zero di 5-6 C di notte, quanto meno al Nord, molto freddo anche di giorno con pochi gradi sopra lo zero su gran parte d'Italia.