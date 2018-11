Addio al giornalista Sandro Mayer

Morto oggi a Roma l'amato giornalista e opinionista del piccolo schermo

Di: Redazione Sardegna Live

È morto durante la notte all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, Sandro Mayer, uno dei volti più noti del giornalismo italiano.

Nato a Piacenza il 21 dicembre del 1940 e laureato in scienze politiche, ha dedicato tutta la sua carriera al giornalismo. È stato prima il direttore di riviste come ‘Novella 2000’ ed ‘Epoca’ sino al 1983, anno in cui è passato alla direzione del settimanale ‘Gente’, e lo è rimasto per vent’anni, portandolo ad essere uno dei più venduti e conosciuti d’Italia.

Negli ultimi anni era direttore del settimanale Di Più e giurato del programma ‘Ballando con le stelle’ su Raiuno, presentato da Milly Carlucci. Mayer lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella.