Bimba di 2 anni muore in aereo: atterraggio d'emergenza a Bari

Inutili i soccorsi dopo l’atterraggio d’urgenza

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il volo Alitalia Beirut-Roma, una bimba di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è stata colta da una brutta crisi cardiaca.

Dopo i primi soccorsi sul volo da parte di una hostess che ha cercato di rianimare la piccola, è stato deciso di atterrare all’aeroporto di Bari-Palese, dove è stata presa in carico dal personale medico del 118 che ha continuato con le manovre per la rianimazione, ma purtroppo, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Sul posto il magistrato di turno ed il medico legale, che vista la patologia di cui soffriva la bambina, hanno deciso non sia necessaria l'autopsia.