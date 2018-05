Ucciso un ragazzo di 22 anni in provincia di Siena: fermato il presunto assassino, un pastore sardo

Indagini dei Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe un pastore sardo originario di Mamoiada, di 44 anni, da tempo residente a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, l’assassino dell’albanese di 22 anni ucciso a colpi di pistola a Sinalunga, Siena.

L'omicidio è avvenuto intorno a mezzanotte, vicino alla piazza principale del paese.

L'uomo, secondo quanto si è appreso finora, si sarebbe presentato nella casa dove vive una famiglia albanese e avrebbe sparato ferendo al collo il 22enne, morto pochi istanti dopo. Il presunto assassino è poi fuggito a piedi addentrandosi in un bosco.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e, dopo circa tre ore, il 44enne è stato individuato e bloccato in una zona impervia, in località Pietraia. Il presunto omicida, Giulio Sale, avrebbe ucciso il giovane albanese per motivi economici. Si trova ora all’ospedale, piantonato, perchè durante la fuga si sarebbe fratturato una gamba.

I militari hanno ritrovato la pistola utilizzata.