Piogge e temporali: ecco il tempo previsto per domani

Previsioni fornite dal Servizio Meteorologico Aeronautica Militare

Di: Redazione Sardegna Live

Previsioni sull'Italia per domani, venerdì 4 maggio





NORD:

- CIELO IN GENERE MOLTO NUVOLOSO O COPERTO PER NUBI MEDIO-ALTE

STRATIFORMI MA CON NUVOLOSITA' PIU' COMPATTA SU TRIVENETO, LOMBARDIA

MERIDIONALE, EMILIA-ROMAGNA E BASSO PIEMONTE CON PIOGGE E TEMPORALI

DA SPARSI A DIFFUSI;

ATTESI PIU' ISOLATI I FENOMENI SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.



CENTRO E SARDEGNA:

- NUBI COMPATTE SULL'ISOLA CON PIOGGE E TEMPORALI CHE RISULTERANNO

ANCORA DIFFUSI E LOCALMENTE DI FORTE INTENSITA';

- PIOGGE E TEMPORALI ANCHE SU GRAN PARTE DELLE REGIONI PENINSULARI,

AD ECCEZIONE DI TOSCANA ED UMBRIA DOVE I FENOMENI RISULTERANNO

ISOLATI, MA CON TENDENZA A MIGLIORAMENTO DALLA SERA.



SUD E SICILIA:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A

DIFFUSE AD ECCEZIONE DELLA SICILIA DOVE RISULTERANNO PIU' ISOLATE;

MIGLIORA OVUNQUE DALLA SERA.



TEMPERATURE:

- MINIME IN AUMENTO AL NORD E SULLA TOSCANA, IN DIMINUZIONE SU

VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO E CAMPANIA E PER LO PIU'

STAZIONARIE ALTROVE;

- MASSIME IN DISCESA SU LOMBARDIA, TRIVENETO E LOCALMENTE SU LAZIO,

CAMPANIA, PUGLIA E CALABRIA SETTENTRIONALE;

IN GENERALE AUMENTO ALTROVE.



VENTI:

- DEBOLI ORIENTALI AL NORD MA CON DECISI RINFORZI DA NORDEST SULLA

LIGURIA, SPECIE DI PONENTE;

- MODERATI DAI QUADRANTI ORIENTALI AL CENTRO PENINSULARE CON

INTERESSAMENTO DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE;

- MODERATI MERIDIONALI AL SUD CON ULTERIORI RINFORZI SULLA SICILIA

OCCIDENTALE;

- MODERATI NORDOCCIDENTALI SULLA SARDEGNA PIU' AD OVEST TENDENTI AD

ASSUMERE PROVENIENZA SUDOCCIDENTALE SULLA PARTE MERIDIONALE

DELL'ISOLA.



MARI:

- AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA SETTORE NORD

E TIRRENO MERIDIONALE;

- MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.

Il tempo previsto in Sardegna per domani mattina

Il tempo previsto per domani pomeriggio

Il tempo previsto per domani sera

Il tempo previsto per domani notte