Qatargate: polizia belga perquisisce casa eurodeputata Arena

La polizia belga ha effettuato sei nuove perquisizioni in relazione alle presunte tangenti pagate da Qatar e Marocco a deputati del Parlamento europeo

Di: Adnkronos

Bruxelles, 19 lug. (Adnkronos/Dpa) - La polizia belga ha effettuato sei nuove perquisizioni in relazione alle presunte tangenti pagate da Qatar e Marocco a deputati del Parlamento europeo. Le perquisizioni, ha riferito la Procura federale in un comunicato, sono state effettuate in luoghi direttamente legati all'eurodeputata socialista belga Maria Arena, presidente della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo, e anche "in diversi luoghi indirettamente legati a lei o alla sua famiglia" e hanno consentito agli inquirenti di sequestrare documenti e dispositivi elettronici il cui contenuto sarà ora analizzato.

La stessa dichiarazione afferma che non sono stati effettuati arresti nel corso delle indagini e anticipa che non darà ulteriori informazioni: "In particolare sono stati sequestrati documenti e attrezzature informatiche che saranno oggetto di analisi. Questa operazione non ha comportato alcuna privazione della libertà".