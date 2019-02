Matteo Salvini in Sardegna fino a venerdì, ecco tutte le tappe

Giovedì a Cagliari in piazza del Carmine

Di: AGI

Il leader della Lega Matteo Salvini proseguirà, con qualche interruzione, fino a venerdì prossimo, 22 febbraio, il suo tour elettorale in Sardegna cominciato domenica scorsa.

Oggi il vicepremier e' atteso ad Alghero, per una passeggiata al Mercato civico, mentre domani sarà a Carbonia alle 20, dove e' prevista anche una cena alle 21. Giovedì 21 febbraio il programma finora reso noto prevede tappe a Iglesias alle 10, a Domusnovas alle 12.45, ad Assemini alle 14 e a Cagliari alle 18, in piazza del Carmine, per l'evento di chiusura della campagna elettorale della Lega nell'isola, dove si vota per le regionali domenica prossima.

Salvini si fermerà nel capoluogo sardo anche per una cena, prevista alle 21.30. Venerdì 22 l'ultima tappa sara' alle 9 al mercato di San Gavino Monreale.