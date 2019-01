Sanità. Desogus attacca Zedda: «Ambiguo e confuso, esattamente come Francesco Pigliaru»

Il candidato presidente del Movimento Cinque Stelle: «Il candidato del centrosinistra si chiarisca le idee con Luigi Arru»

Di: Antonio Caria

«Con le sue dichiarazioni sulla sanità, Massimo Zedda conferma di voler continuare sulla linea disastrosa di Francesco Pigliaru e del centrosinistra che oggi governa la Regione, cioè quella dell’ambiguità e della confusione».

Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione del Movimento Cinque Stelle Francesco Desogus.

“Così come Pigliaru – ha aggiunto – non aveva inserito nel programma proposto agli elettori l’istituzione della Asl unica, così ora Zedda annuncia di volerla smantellare e questo pur avendo tra i candidati che lo sostengono l’attuale assessore alla sanità Luigi Arru, che della Ats continua ad essere uno strenuo difensore. Questo è il livello di confusione e di ambiguità del centrosinistra, che chiede il voto per una cosa e per il suo contrario. In questi giorni tutti i candidati sono chiamati a confrontarsi su vari temi. Sulla sanità sarebbe interessante invece che a chiarirsi le idee pubblicamente fossero Zedda e Arru, senza scomodare gli altri candidati»

«In realtà,– ha concluso Desogus – con le sue dichiarazioni Zedda punta solo a far dimenticare ai sardi di essere in continuità con l’esperienza Pigliaru e del Pd. Per governare non basta avere buoni programmi, bisogna essere anche credibili. E sulla sanità la coalizione Zedda-Arru dimostra di non esserlo».