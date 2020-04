Coronavirus. Deiana (M5S): “Il Governo è vicino alle imprese”

La deputata algherese: “Il Ministero dello Sviluppo Economico potenzierà l’attuale Fondo di Garanzia”

Di: Antonio Caria

“Le imprese non sono e non saranno lasciate sole: il Governo ha lavorato e lavora per introdurre misure urgenti per rilanciare il sistema economico, tra le quali dare immediata liquidità alle imprese”.

Questo il pensiero della deputata algherese del Movimento Cinque Stelle, Paola Deiana, sulle iniziative messe in campo dall’esecutivo Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Il Governo – specifica la Deiana – ha chiesto a milioni di italiani di compiere piccoli e grandi sacrifici. Con le misure restrittive adottate per contenere la diffusione del Covid-19, tante aziende hanno dovuto completamente chiudere e sospendere così l’attività produttiva, con la conseguenza di una riduzione drastica dei ricavi. Uno sforzo richiesto per proteggere la nostra salute, quelle delle persone che amiamo e degli altri, che sta dando, come vediamo, i suoi risultati”.

Inoltre, queste ancora le sue parole, “Il Ministero dello Sviluppo Economico potenzierà l’attuale Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese con un netto snellimento burocratico, la dotazione di circa 7 miliardi da qui alla fine dell’anno e la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti”.

“Così come sottolineato da ministro Stefano Patuanelli – ha concluso la Deiana – con questi interventi, il Fondo viene trasformato in uno strumento poderoso a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi, a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono il cuore pulsante, la spina dorsale del nostro sistema produttivo”.