Regionali 2019. Giovanni Santo Porcu in campo con Forza Italia

Il Sindaco di Galtellì: «La nuova sfida per una politica di territorio in un partito importante»

Di: Antonio Caria

Le prossime elezioni regionali del 24 febbraio vedranno protagonista anche Giovanni Santo Porcu. Il Sindaco di Galtellì, infatti, ha deciso di scendere in campo con Forza Italia, partito che sostiene la candidatura di Christian a Governatore della Sardegna.

«Riprendiamo, sempre con il sorriso, perché tutto ha un senso, se si lavora con una dose di positività, tra la gente e per la gente – ha scritto il primo cittadino su Facebook -. Un nuovo, importante obiettivo a cui voglio dedicare il massimo impegno per il governo della nostra isola, ma principalmente di questo territorio, per le Comunità del nuorese, forte dell'esperienza maturata, grazie al supporto di Forza Italia. Una grande famiglia che oggi festeggia 25 anni dalla sua fondazione, che ambisce a nuova riorganizzazione sui territori con nuove energie grazie a uomini e donne che sono la giusta sintesi tra esperienza e rinnovamento».

Questo il suo programma: «Sono per una legge regionale sulla scuola, sono per la sicurezza dei territori dai rischi idrogeologici, sono per una dignitosa pastorizia, sono per una sanità di prossimità, sono per un nuovo piano infrastrutturale, sono per la vita dei Comuni, sono per una legge per la montagna. La nuova sfida per una politica di territorio in un partito importante che richiede un certo sforzo in termini di consenso, ma in grado di supportarmi in tutto e per tutto nel soddisfare le esigenze delle Comunità».

«Vorrei essere il Sindaco di un territorio, oltre che della mia Comunità che mi onoro di rappresentare, al fine di garantire e dare la possibilità alla gente, di votare una persona della porta accanto, che è facilmente raggiungibile, al fine di perorare le istanze a beneficio di tanti. Troppe volte – ha concluso – siamo stati portatori d'acqua verso altri lidi, disperdendoci in mille rivoli e oggi ne paghiamo le conseguenze in termini di sanità, infrastrutture, posti di lavoro. Proviamoci tutti insieme a migliorarci. Io darò tutto me stesso, se lo vorrete ancora una volta per servirvi».