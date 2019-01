Regionali 2019: Giovanni Antonio Satta si candida con i Riformatori Sardi

Il Sindaco di Buddusò: «Voglio contribuire a riformare e ricostruire una Sardegna moderna, accessibile, autonomista»

Di: Antonio Caria

«Ho accettato l’invito rivoltomi dai Riformatori Sardi di candidarmi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna che si terranno il 24 febbraio 2019».

Con quest’annuncio il Sindaco di Buddusò, Giovanni Antonio Satta, ha deciso di scendere in campo alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio.

«Non è stata una scelta improvvisata – ha dichiarato Satta – ma una decisione ponderata, presa dopo una attenta e profonda riflessione, individuando nel gruppo dei riformatori quello che più aderisce al mio pensiero politico».

«Mi candido per amore della Sardegna, – ha aggiunto – per partecipare attivamente e contribuire ad una grande svolta, perché sento di poter dare il mio apporto per valorizzare al meglio la vocazione del mio territorio, per rappresentare con passione le reali esigenze e necessità della Sardegna e per portare in Regione la voce e le giuste rivendicazioni del popolo sardo».

«Lo faccio con la stessa concretezza – ha proseguito il primo cittadino –, umiltà, onestà, tenacia e la capacità di ascolto che hanno contraddistinto il mio operato di Sindaco. Metterò l’esperienza amministrativa e di governo vissuta in questi anni a disposizione di tutti i sardi, del territorio del Monte Acuto e della Gallura».

«Voglio contribuire a riformare e ricostruire una Sardegna moderna, accessibile, autonomista. Per questo ho bisogno del vostro sostegno. Ringrazio quanti mi accompagneranno in questa nuova esperienza e vorranno sostenermi con rinnovato impegno al servizio dei cittadini. Viva la Sardegna, viva il popolo Sardo!».