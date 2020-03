L’annuncio del Sindaco di Buddusò: “Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19”

Satta: “Non uscire di casa per nessun motivo”

Di: Antonio Caria

“Ho ricevuto comunicazione dalla autorità sanitaria competente che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid- 19. Il soggetto risulta in carico al servizio sanitario”.

A pronunciare queste parole è stato il Sindaco di Buddusò, Giovanni Antonio Satta.

“In attesa degli accertamenti in corso, la popolazione è assolutamente tenuta a non uscire di casa per nessun motivo. Il Centro Operativo Comunale di Protezione civile è attivo. Saranno comunicate le modalità di gestione dell'emergenza e il protocollo da seguire per la popolazione e le attività produttive”, ha aggiunto.

“La popolazione non coinvolta in attività di pubblica utilità è tenuta ad osservare rigorosamente l'invito a restare a casa. Chiedo ai miei concittadini di tirare fuori tutto il senso di responsabilità. Rispettate tutte le prescrizioni del caso. Non è il momento del panico – ha concluso Satta –, non bisogna allarmarsi , ma gestire la situazione con estrema lucidità e prudenza”.