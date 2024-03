Sassari, rider palpeggiatore seriale: è accusato di violenza sessuale

I Carabinieri di Sassari hanno arrestato un 36enne accusato di violenza sessuale, ora agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della stazione di Sassari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare , emessa dal tribunale del capoluogo, nei confronti di un 36enne accusato di violenza sessuale, ora agli arresti domiciliari.

L'uomo la sera del 9 marzo, durante una consegna di cibo a domicilio in qualità di rider, aveva palpeggiato le parti intime di una donna , destinataria della consegna, contro la sua volontà. Dopo averla attratta, con un pretesto, nelle scale condominiali dell'abitazione, approfittando del buio e della solitudine degli spazi condominiali, l'uomo ha usato violenza sulla signora, per poi scappare.

La vittima delle molestie ha immediatamente chiamato il 112 che ha inoltrato la chiamata ai militari. I Carabinieri hanno fatto partire immediatamente un'attività d'indagine serrata, che ha visto operare in sincronia la sezione radiomobile e la stazione di Sassari, sotto il coordinamento della procura della Repubblica.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di identificare l'autore della violenza, sospettato di essere il responsabile anche di un'altra molestia ai danni di un'altra donna all'interno di un ascensore, sempre durante una consegna di cibo come rider: anche in quell 'occasione era stata identificata e riconosciuta dalla vittima, ma a suo carico vi era stata solo una denuncia per atti osceni.